중국 국제 공급망 엑스포, 영국에서 성공적 홍보

-- 영국 홍보 로드쇼, 친환경 경제와 디지털 기술 및 AI의 미래 조명

런던 2024년 5월 29일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 국제무역진흥위원회 Ren Hongbin 회장이 이끄는 중국 기업가 대표단의 영국 방문을 맞이하여 런던시가 제2회 중국국제공급망엑스포(China International Supply Chain Expo, CISCE) [https://en.cisce.org.cn/] 를 위한 홍보 세미나를 개최했다. 이번 세미나는 친환경 경제와 디지털 기술 및 인공지능 분야를 공동으로 발전시키기 위한 기회를 모색하는 자리로, Ren Hongbin 회장을 비롯해 영국 주재 중국 대사 Zheng Zeguang, 중국계 영국인 비즈니스 협의회 회장 Sir Sherard Cowper-Coles, 영국 48 Group Club 회장 Jack Perry 등 여러 인사들이 기조연설에 참여했다.



China International Exhibition Center Group, the CISCE organiser, signed exhibitor agreements and letters of intent with several British firms at the event.