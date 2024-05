KS&C와 Nexxiot, 한국을 지능형 물류 자산 허브로 변모시키다

서울, 한국/ 취리히, 스위스 , 2024년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 자산 인텔리전스 솔루션의 선도 업체인 Nexxiot가 한국 시장에서 해운, 화물 운송, 컨테이너 Trading 및 항만 장비 판매 분야의 사업을 하고 있는 KS&C와 전략적 파트너십을 체결했습니다.

KS&C and Nexxiot Transform South Korea into a Hub for Intelligent Logistic Assets