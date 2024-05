밀리켄 & 컴퍼니, 2024 가장 사랑받는 직장 100대 기업에 선정

스파르탄버그, 사우스캐롤라이나, 2024년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 다각화된 글로벌 제조업체 밀리켄 & 컴퍼니(Milliken & Company)는 뉴스위크가 베스트 프랙티스 연구소(Best Practice Institute (BPI))와 공동으로 선정한 연례 리스트 2024 가장 사랑받는 전세계 100대 직장에 선정되었다. 이 선정은 직장 문화를 평가하는 전세계 수천 명의 직원들의 응답을 바탕으로 결정되며 직원 참여도, 리더십, 회사 가치 및 전반적인 환경을 포함한 요소를 고려한다.

Milliken & Company has been recognized as one of the 2024 Top 100 Global Most Loved Workplaces, an annual list curated by Newsweek and the Best Practice Institute (BPI).