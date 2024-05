'중국 관광의 날' 맞아 구이양서 다채로운 카니발 개최

-- 다양한 민족 문화와 구이저우성의 매력적인 활력 선보여

구이양, 중국 2024년 5월 28일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국공산당 구이양시위원회(Guiyang Municipal Committee) 판공실 보도 자료:



Supported by other performers, children play the lusheng, a reed-pipe flute. [Photo by ZHU XINGXIN and YANG JUN/China Daily]