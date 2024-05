하이크비전, 'Tech for Good' 활동을 조명하는 제6차 ESG 보고서 발행

항저우 중국 2024년 5월 28일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 하이크비전(Hikvision)이 2023년 ESG(Environmental, Social and Governance: 환경, 사회 및 거버넌스) 보고서를 발표하며 6년간 이어온 자사의 ESG 실천 및 성과를 공개했다. 하이크비전이 중점을 두고 있는 지속 가능성과 ESG 우선사항 및 조치 현황을 종합적으로 제시해 혁신적이고 지속 가능한 기술로 기업의 사회적 책임을 다하려는 자사의 노력을 재확인시켰다.



Hikvision releases its sixth ESG report, highlighting the commitment to ‘Tech for Good’