두바이 월드 트레이드 센터, 2023년에 전년 동기 대비 40% 급증한 49억 8천만 달러의 경제 유발 효과 견인

두바이, UAE, 2024년 5월 25일 / PRNewswire/ -- 이벤트 및 전시 산업의 글로벌 리더 두바이 월드 트레이드 센터(DWTC)는 2023년 두바이 경제에 미치는 큰 영향력을 다시 한 번 입증하여 247만 명의 참가자를 맞고 301개의 행사를 개최했으며, 이 중 76개는 그 46%가 해외에서 온 154만 명의 참가자를 유치한 대규모 행사였다.

Dubai World Trade Centre Drives Impact as Economic Output Surges to US$4.98 Billion in 2023, up 40% YoY