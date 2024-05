Consilio, Nuix와 다년간 전략적 파트너십 체결

-- Consilio, 파트너십 확대와 Nuix 소프트웨어 사용으로 데이터 처리 및 문서 검토 강화

시드니 2024년 5월 24일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 조사 분석 및 인텔리전스 소프트웨어 분야 선도 기업 Nuix가 법률 기술 솔루션과 기업 법률 서비스 분야 글로벌 리더 Consilio와 향후 7년간 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 지난 10년간 지속된 두 회사의 관계는 전략적 파트너십으로 발전했고, 이는 Nuix 소프트웨어 활용을 확대하고 고객의 새로운 요구에 부응하기 위한 협력으로 이어질 것이다.

이번 파트너십은 Nuix의 업계 최고 데이터 처리 소프트웨어를 자사의 eDiscovery 서비스에 통합하겠다는 Consilio의 강력한 의지를 보여주는 행보다. 이를 통해 Consilio는 이디스커버리(eDiscovery) 및 문서 검토 분야에서 글로벌 고객의 요구보다 한 발 더 앞서 나갈 수 있는 능력을 갖추게 됐으며, 속도와 정확성이라는 이점을 제공할 수 있게 됐다.

Consilio의 Andy Macdonald 최고경영자는 "Nuix와의 전략적 파트너십을 통해 Nuix의 최신 혁신 기술을 활용하고, 기술과 서비스의 우수성을 강화하며, 궁극적으로 신규 및 기존 고객과 함께 성장할 수 있게 돼 기쁘다"고 밝혔다.

Nuix와 Consilio는 향후 고객의 데이터 처리, 엔터프라이즈 자동화, 문서 검토 및 통합 전문 서비스 요구를 충족하기 위해 협력하고 있다. Consilio는 Nuix Neo 데이터 프라이버시, 조사 및 법률 솔루션을 포함하는 Nuix Neo Enterprise의 첫 번째 고객이 되어 다양한 공동 솔루션을 제공할 토대를 마련했다.

Nuix의 Jonathan Rubinsztein 그룹 최고경영자는 "이번 파트너십은 Nuix Neo의 발전을 가속하고 두 조직 모두에 중요한 전략적 성과를 가져올 것이다. Consilio와 협력하여 Nuix Neo와 Nuix Discover를 통해 데이터 처리 및 검토 기능을 비약적으로 향상할 수 있게 되어 기쁘다. 강력한 엔드투엔드 솔루션을 통해 점점 더 복잡해지는 고객의 요구에 효과적으로 대응할 수 있을 것이라고 확신한다"고 말했다.

Nuix 소개

Nuix Limited는 '디지털 세상에서 진실을 찾아 선의의 힘이 되자(being a force for good by finding truth in a digital world)'라는 비전을 가진 조사 분석 및 인텔리전스 소프트웨어 분야의 선도 기업이다. Nuix는 고객이 다양한 소스의 데이터를 처리, 정규화, 색인화, 보강 및 분석해 복잡한 데이터 문제를 해결할 수 있도록 돕는다. Nuix 플랫폼은 범죄 수사, 금융 범죄, 소송 지원, 직원 및 내부자 조사, 법적 이디스커버리, 데이터 보호, 개인정보 보호, 데이터 거버넌스 및 규제 준수를 포함한 다양한 활용 분야를 지원한다.

자세한 정보는 investors.nuix.com에서 확인할 수 있다.

Consilio 소개

Consilio는 이디스커버리, 문서 검토, 유연한 법률 인력, 법률 자문 및 혁신 컨설팅 서비스 분야의 글로벌 선두기업이다. 혁신적인 소프트웨어, 비용 효율적인 관리 서비스, 심도 있는 법률 및 규제 산업 전문 지식을 바탕으로 Consilio Complete 제품군을 통해 다국적 로펌과 기업의 역량 강화를 지원한다. 소송, HSR 2차 요청, 내부 및 규제 조사, 이디스커버리, 문서 검토, 정보 거버넌스, 규정 준수 위험 평가, 사이버 보안, 법무 부서 관리, 계약 관리 분야에서 전문성을 인정받고 있는 Consilio는 '온디맨드 변호사' 부서를 통해 법률 인력 배치 및 채용 분야에서도 탁월한 역량을 발휘하고 있다. Consilio는 전 세계적으로 업계 최고의 전문가를 고용해 이디스커버리 및 리스크 관리 프로세스의 모든 단계에 특허 및 업계 인증 기술을 적용한 방어 가능 워크플로를 구축해 운영한다. ISO\IEC 27001:2013 인증을 받았으며, 유럽, 아시아, 북미 전역에 사무소와 문서 검토 및 데이터 센터를 운영하고 있다. 법률 우수성과 혁신을 위한 Consilio의 노력은 www.consilio.com에서 자세히 확인할 수 있다.