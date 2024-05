UAE 대통령, COP28의 성공에 기여한 전세계 고위급 인사들에게 훈장 수여

아부다비, UAE, 2024년 5월 23일 /PRNewswire/ -- 셰이크 모하메드 빈 자이드 알 나하얀 대통령은 오늘 작년 말 UAE가 개최한 제28차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28)의 성공에 기여한 공로를 인정하여 전세계 여러 고위급 인사들에게 자이드 2세 훈장을 수여했다.

A photo of First Class Order of Zayed II medal and HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (5th R), stands for a photograph with dignitaries during a COP28 international partner’s recognition ceremony