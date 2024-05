Hisense, Red Dot Award 2024 및 iF Design Award 2024 수상

칭다오, 중국 2024년 5월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선도적인 글로벌 가전 및 소비자 가전 브랜드 Hisense가 자사의 ERF6A66 태양광 리모컨이 Red Dot Award for Product Design 2024와 iF Design Award 2024를 모두 수상했다고 발표했다. 가정생활을 더욱 친환경적이고 편리하고 스트레스 없이 만들어주는 혁신적이고 친환경적인 태양광 충전 솔루션의 쾌거다.



환경친화적인 태양광 에너지로 작동하는 ERF6A66 태양광 리모컨은 비정질 실리콘 태양 전지판을 통해 주변 빛을 모아 전기 에너지로 변환한다. 이 에너지는 내장된 리튬 커패시터에 저장돼 배터리 수명을 연장한다. 햇빛이 비치는 환경에서는 수동 조작 없이 자체적으로 충전된다. 또한 리모컨은 TV 조명 감지 기술로 자동 백라이트 기능을 구현해 어두운 환경에서도 편리하게 사용할 수 있다.

유럽 및 오세아니아 시장의 Hisense UX, U7, U8 TV와 호환되는 Hisense ERF6A66 리모컨은 간결한 모양과 인체공학적 느낌이 뛰어난 매끄러운 기하학적 디자인을 자랑한다. 모든 가정의 라이프스타일에 어울리는 디자인으로 제작된 태양광 충전 패널은 사용자의 배치 습관에 맞춰 상단 표면에 전략적으로 배치돼 태양열 면적 효율을 극대화한다. 매끄럽게 통합된 태양광 영역과 리모컨 본체는 미관을 향상하는 동시에 먼지와 물로 인한 잠재적 손상을 방지해 내구성과 장기적 사용을 보장한다.

The Red Dot Award in Product Design과 iF Design Award는 뛰어난 디자인, 창의성, 혁신성을 갖춘 제품을 선정하는 세계적인 디자인 공모전이다. 이번 수상은 탁월한 디자인과 혁신으로 지속 가능한 제품을 개발하는 Hisense의 노력을 잘 보여준다.

이번 수상과 더불어 Hisense는 UEFA EURO 2024™의 공식 파트너로서 혁신적인 TV 제품과 가전제품을 통해 팬들에게 몰입감 넘치는 경기 시청 경험을 선사하는 것을 목표로 하고 있다. 최근에는 Hisense 'BEYOND GLORY' UEFA EURO 2024™ 브랜드 캠페인을 시작해 일상을 더욱 풍요롭게 만들며 비교할 수 없는 품질로 신뢰할 수 있는 제품을 제공하겠다는 강력한 의지를 보여주고 있다.

Hisense 소개

Hisense는 선도적인 글로벌 가전 및 소비자 가전 브랜드로, 스마트 TV를 중심으로 한 멀티미디어 제품, 가전제품, IT 지능형 정보가 주력 사업이다. 2023년 TV 출하량 세계 2위 자리를 굳건히 지킨 Hisense는 최근 가파른 성장세를 보이며 현재 160여 개국에서 사업을 운영하고 있다.

