QNAP S3-호환 스토리지 솔루션 'QuObjects'

-- Veeam® Ready – Object 인증 획득 및 불변성 기능 추가

타이베이 2024년 5월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 컴퓨팅, 네트워킹, 스토리지 솔루션 분야 선두 기업인 QNAP® Systems, Inc.가 오늘 자사의 S3 호환 오브젝트 스토리지 솔루션 'QuObjects'가 QTS[https://www.veeam.com/sys470 ], QuTS hero[https://www.veeam.com/sys904 ] 운영 체제를 탑재한 QNAP NAS에 적용 가능한 Veeam® Ready - Object with Immutability 인증을 획득했다고 밝혔다. 이번 인증으로 기업용 보안 오브젝트 백업 솔루션으로서 데이터 관리 효율과 최고의 보안을 향상시키는 QuObjects의 신뢰성이 여실히 드러났다.



QNAP NAS is the ideal on-prem object storage for Veeam backups