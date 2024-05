GreenNode, Nvidia 등과 협력해 아태지역 생성형 AI 발전 주도

싱가포르 2024년 5월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 베트남 대형 기술 기업인 VNG Digital Business의 자회사 GreenNode가 아시아 태평양 지역 전역에서 인공지능(AI) 클라우드 분야 핵심 업체로 부상하며 생성형 AI 발전을 주도하고 있다. GreenNode는 미국 반도체 기업 Nvidia의 최첨단 기술을 활용해 AI 클라우드와 생성형 AI 챗봇뿐 아니라 AI 이미지 생성 프로그램인 Stable Diffusion 활용 면에서 중대한 혁신을 선보이며 아시아 태평양 지역 AI 발전에 중요한 순간을 만들어가고 있다.



GreenNode is the official Nvidia Cloud Partner, leading AI Cloud services in the APAC region.