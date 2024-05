XCMG, 글로벌 고객과 함께 제6회 XCMG Customer Festival 개최

-- 지속 가능하고 지능적인 건설 혁신 선보여

쉬저우, 중국 2024년 5월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 독일, 터키, 일본 등 해외 60개국 이상에서 온 1200명 이상의 건설 장비 딜러, 바이어, 계약업체가 제6회 연례 XCMG Customer Festival을 위해 중국 쉬저우에 모였다. 이번 행사는 중국 쉬저우에 위치한 XCMG의 종합 시험장에서 100여 종의 장비를 한 번에 전시하고 지능형 제조 분야에서 XCMG의 최신 성과를 집중 조명했다.

XCMG Celebrates the 6th Customer Festival with Global Clients, Showcasing Innovations in Sustainable and Intelligent Construction.

이번 Customer Festival은 81년의 역사를 자랑하는 세계 최고의 건설 기계 제조업체 중 하나인 XCMG Machinery(이하 'XCMG', SHE: 000425)에게 중요한 행사였다. Yang Dongsheng 회장은 엔지니어링 기술을 선도하고 장비 혁신을 통해 더 나은 미래를 만들겠다는 회사의 약속을 강조했다. Yang 회장은 "XCMG는 인공지능 기술 적용을 적극적으로 추진함으로써 '견고한 미래 구현(Empower Solid Future)'이라는 미션 비전을 계속 실현해 나갈 것"이라고 말했다.

첨단 장비 솔루션 쇼케이스

올해 Customer Festival의 핵심은 토공 및 도로 건설을 포함한 다양한 시나리오에서 XCMG의 첨단 장비 역량을 시연하는 것이었다. 특히 기초 작업에 사용되는 GR1905T 그레이더와 함께 차세대 D360 불도저, D200H 하이 드라이브 도저가 특히 이목을 끌었다. 또한 다짐용 XS125 싱글 드럼 롤러와 XLZ2303S와 같은 혁신적인 냉간 재활용 기계 등 통합 건설 솔루션이 주목을 받았다.

새로운 에너지 제품으로 지속 가능한 개발 추진

도로 기계, 토공 장비, 크레인, 자재 취급 장비 및 고소 작업대를 포함하여 10개 범주에 걸쳐 거의 30개에 달하는 새로운 에너지 제품을 소개한 것도 눈에 띈다. 순수 전기, 범위 확장 및 플러그인 모드 사이를 전환할 수 있어 40%의 이상의 연료 절감을 달성하는 XCT25G5_1HEV 하이브리드 크레인은 지속 가능성을 향한 이러한 변화를 잘 보여준다.

또한 이번 행사에서 풍력 발전 설비를 위해 특별히 설계된 중국 최대 수출용 전지형(all-terrain) 크레인 XCA3000BR이 공개되어 남미 고객에게 인도되었으며, 동종 업계에서 타의 추종을 불허하는 리프팅 기능을 자랑했다.

인터랙티브 경험 및 지능형 제조 인사이트

참석자들은 오프로드 크레인 작동 등 새로운 에너지 모델을 포함한 역동적인 시연을 통해 첨단 기계를 직접 체험할 수 있는 기회를 가졌다. 또한 전 세계 고객들은 지능형 생산 라인을 직접 둘러보며 스마트 제조 공정이 생산 효율성을 어떻게 혁신하고 있는지 가까이에서 목격할 수 있었다.

XCMG는 XCT25G5_1HEV 하이브리드 크레인과 같이 효율성과 친환경성을 위해 설계된 획기적인 제품을 선보이는 한편, 운영 성능을 향상시키면서 탄소 발자국을 줄이는 데 있어 한 단계 도약한 모습을 보여주었다.

매년 열리는 Customer Festival에 대한 더 자세한 내용은 https://www.facebook.com/XCMGGroup 또는 www.xcmgglobal.com 에서 확인할 수 있다.



Over 1,200 construction equipment dealers, buyers and contractors from more than 60 countries gathered in Xuzhou, China, for the 6th annual XCMG Customer Festival.