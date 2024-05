디지털 리얼티, 나리타 캠퍼스 세 번째 데이터센터 착공... 일본 인공지능 및 디지털 전환 지원 목표

2025년 말 완공 목표인 NRT14, 캠퍼스 용량 최대 104MW까지 확장 예정.. 차세대 인프라에 대한 수요 증가 및 일본 내 데이터 커뮤니티 지원 위함

싱가포르, 2024년 5월 23일 /PRNewswire/ -- 클라우드 및 망중립 데이터 센터와 코로케이션 및 상호 연결 솔루션을 제공하는 글로벌 최대 공급 업체인 디지털 리얼티(Digital Realty(NYSE: DLR))는 오늘 일본 지바현 인자이에 위치한 NRT 캠퍼스에 세 번째 데이터센터를 착공했다고 발표했다.

Rendering of state-of-the-art NRT14 data center at MC Digital Realty's NRT campus, scheduled for completion in December 2025