펠로톤, 보안, 이동성과 속도가 향상된 플랫폼 v2를 출시하여 전세계 에너지 기업들을 위한 비즈니스 솔루션들을 구동

캘거리, 앨버타, 2024년 5월 23일 /PRNewswire/ -- 에너지 데이터 관리의 전세계 표준인 펠로톤 컴퓨터 엔터프라이지스(Peloton Computer Enterprises Ltd.)는 플랫폼 v2 출시를 발표하게 되어 자랑스럽게 생각한다. 펠로톤 플랫폼은 전통적인 사일로 방식 운영에 대해 통합 경험을 구현하고, 웰 데이터 라이프사이클, 프로덕션 데이터 라이프사이클과 랜드 데이터 매니지먼트를 아우르는 솔루션을 호스팅한다. 이 플랫폼은 이질적인 프로세스와 중복 데이터를 효율적으로 제거함으로써 자산을 관리하도록 설계되었다. 펠로톤 플랫폼은 보안을 극대화하고, 이동성을 활용하며, 데이터를 빠르게 입력하고, 에너지 분야 고객들이 실시간 데이터를 기반한 의사 결정을 할 수 있도록 해준다. 지금 바로 https://www.peloton.com/get-it-all-lp에서 IT의 모든 것을 얻을 수 있는(GET IT ALL) 방법에 대해 알아보기 바란다.

펠로톤 CTO 아딜 왈지(Adil Walji))는 "조직의 데이터 사일로와 중복 데이터로 인해 불만이 생기고 운영에 대한 신뢰가 저하되고 있다"면서 "너무 많은 조직들이 여전히 서로 다른 프로세스들과 맞춤형 솔루션에 의존하고 있어 단일한 진실 소스를 막고 더 적은 노력으로 더 많은 작업을 수행할 수 있는 자신들의 능력을 방해하고 있다"고 말했다.

펠로톤: 펠로톤은 에너지 업계에 혁신적인 기술 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로서 운영을 최적화하고 생산성을 향상시키는 솔루션을 공급한다. 보안, 이동성, 통합과 실시간 모니터링에 중점을 둔 펠로톤은 에너지 분야 고객들이 항상 진화하는 지형에서 번창할 수 있도록 지원한다. 상세 정보가 필요할 경우 https://www.peloton.com/get-it-all-lp를 방문하기 바란다.

미디어 연락처:

marketing@peloton.com



