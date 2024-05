와일드 터키, 미국의 아이콘을 방문하는 버번 애호가들을 환영하는 현대식 방문객 센터인 지미 러셀 와일드 터키 익스피리언스 개장

전설적인 마스터 증류 장인 지미 러셀의 이름을 땄으며 켄터키 버번 트레일에서 반드시 방문해야만 하는 이 곳은 이 증류소를 확장하는 다년 계획의 일부이다

로렌스버그, 켄터키, 2024년 5월 23일 /PRNewswire/ -- 아이코닉하고 담대한 켄터키 버번으로 유명하며 수상 경력이 있는 증류소인 와일드 터키 디스틸링(Wild Turkey Distilling Co.)은 오늘 지미 러셀 와일드 터키 익스피리언스(Jimmy Russell Wild Turkey Experience)의 개장을 발표한다. 전설적인 증류 장인을 기리기 위해 명명된 이 새롭게 리노베이션된 방문객 센터는 켄터키의 호스피탤리티에 대한 이 브랜드의 뿌리 깊은 다짐이 구체화된 곳이다. 전세계의 버번 마니아들을 와일드 터키 힐로 불러들이게 될 이 목적지는 이제 일반인들의 투어와 시음을 위해 개방되며, 와일드 터키 캠퍼스의 지속적인 확장에 의미 있는 단계이다.



Wild Turkey Opens The Jimmy Russell Wild Turkey Experience, a Modernized Visitor Center Welcoming Bourbon Enthusiasts to Visit an American Icon

켄터키 버번 트레일의 설립 멤버인 와일드 터키는 켄터키 강을 내려다보는 숨막히는 전망, 이 브랜드 뒤에 숨겨진 러셀 가족의 이야기, 그리고 특별한 버번과 호밀 위스키 덕분에 오랫동안 필수 방문지였다. 새롭게 리노베이션되는 이 아이코닉한 방문객 센터의 목표는 이러한 독특한 속성을 최대한 활용하고 더 나아가 따뜻한 켄터키의 호스피탤리티와 와일드 터키의 정신으로 알려진 공동체 의식을 수용하는 것이다. 1,100 평방 미터 이상에 걸쳐 있는 이 최첨단 공간은 투어 및 시음, 세 개의 새로운 실내 및 야외 바, 좌석 공간, 그리고 한 세기 이상의 버번 양조 전통을 반영하는 리테일 체험을 통해 버번 팬들을 와일드 터키 가족으로 초대한다.

물론, 와일드 터키 힐에서 자신의 삶과 공동체에 대한 철학이 이 새롭게 디자인된 공간에 큰 영향을 미친 지미 러셀 그보다 더 중요한 시설물은 없다. 와일드 터키와 함께 한 지미의 70주년을 시작하기 위해, 이 방문객 센터의 이름을 다시 짓는 것은 버번을 그의 방식, 즉 올바른 방식으로 만드는 지미의 변함없는 헌신을 기념한다. 방문하는 동안 지미와 만나고, 이야기를 듣거나, 건배할 기회가 있는 손님들은 우주의 신령을 즉시 이해할 것이다.

이 새로운 지미 러셀 와일드 터키 익스피리언스에는 다음과 같이 놀라운 편의 시설들이 다수 갖춰져 있다.

야외 정자와 바 : 무성한 풍경 그리고 역사적인 조 블랙번 브릿지와 영스 하이 브릿지의 조망과 함께 켄터키 강을 내려다보는 야외 정자와 테라스는 와일드 터키, 러셀 리저브, 롱브랜치에서 나온 최고급 미국산 위스키를 즐기며 행사, 시음회, 모임을 위한 그림 같은 환경을 제공한다.

무성한 풍경 그리고 역사적인 조 블랙번 브릿지와 영스 하이 브릿지의 조망과 함께 켄터키 강을 내려다보는 야외 정자와 테라스는 와일드 터키, 러셀 리저브, 롱브랜치에서 나온 최고급 미국산 위스키를 즐기며 행사, 시음회, 모임을 위한 그림 같은 환경을 제공한다. 역사 산책 : 방문객들은 버번의 진화 과정을 추적하며 위스키 생산 과정에 대해 자세히 설명하는 비디오 복도를 산책할 수 있으며, 와일드 터키의 풍부한 역사를 형성해왔던 이정표들을 발견할 수 있다.

방문객들은 버번의 진화 과정을 추적하며 위스키 생산 과정에 대해 자세히 설명하는 비디오 복도를 산책할 수 있으며, 와일드 터키의 풍부한 역사를 형성해왔던 이정표들을 발견할 수 있다. 세대별 라운지 : 와일드 터키에서 일하는 러셀 가문의 3대를 기념하여 명명된 이 현대 혼합학 라운지는 켄터키 강의 전경을 볼 수 있고 고전적이고 현대적인 취향을 주기적으로 바꾸는 메뉴와 함께 혁신적인 칵테일 프로그램을 제공한다.

: 와일드 터키에서 일하는 러셀 가문의 3대를 기념하여 명명된 이 현대 혼합학 라운지는 켄터키 강의 전경을 볼 수 있고 고전적이고 현대적인 취향을 주기적으로 바꾸는 메뉴와 함께 혁신적인 칵테일 프로그램을 제공한다. 시음실 : 와일드 터키의 전문 가이드는 오랜 세월을 간직한 역사적인 와일드 터키 병들을 전시한 두 개의 새로운 시음실에서 이 증류소의 선별한 고급 버번과 호밀 위스키 사이를 손님들에게 안내한다.

와일드 터키의 전문 가이드는 오랜 세월을 간직한 역사적인 와일드 터키 병들을 전시한 두 개의 새로운 시음실에서 이 증류소의 선별한 고급 버번과 호밀 위스키 사이를 손님들에게 안내한다. 다양한 투어 옵션 : 방문객들은 다수의 새로운 투어 패키지를 통해 와일드 터키의 특정 옵션에 더 깊이 빠져들 수 있다. 옵션에는 프리미엄 시음, 프로덕션 투어, 릭하우스 방문과 새로운 러셀 리저브 숙성 투어가 들어 있다.

방문객들은 다수의 새로운 투어 패키지를 통해 와일드 터키의 특정 옵션에 더 깊이 빠져들 수 있다. 옵션에는 프리미엄 시음, 프로덕션 투어, 릭하우스 방문과 새로운 러셀 리저브 숙성 투어가 들어 있다. 리테일 체험: 손님들은 러셀 리저브 싱글 릭하우스 컬렉션 그리고 마스터즈 키프 시리즈와 같이 수집가들이 선망하는 취향의 상품 등 와일드 터키 포트폴리오의 독점 및 한정판을 포함한 다양한 미국 위스키, 상품과 선물을 살펴볼 수 있다.

와일드 터키의 어소시에이트 블렌더 브루스 러셀(Bruce Russell)은 "우리 가족에게, 이곳은 방문하는 장소만이 아닌, 제 2의 고향과 같은 곳"이라면서 "이제 우리의 문들을 조금 더 활짝 열고 더 많은 사람들을 이 공동체로 환영할 수 있게 되어 기쁘다. 지미 러셀 와일드 터키 익스피리언스는 버번이라는 단어를 퍼뜨리려는 할아버지와 그의 일생에 걸친 헌신에 대한 완벽한 헌사"라고 말한다.

현대화된 지미 러셀 와일드 터키 익스피리언스는 와일드 터키 캠퍼스의 대규모 리노베이션의 일부이다. 작년에 처음 발표한 대로 와일드 터키는 500만의 추가 프루프 갤런을 생산하기 위해 설계된 새로운 증류소를 곧 착공하여 총 용량을 1,400만 프루프 갤런으로 늘림으로써 이 증류소가 수요를 계속 충족시키고 계속 성장할 수 있도록 할 것이다. 이 리노베이션은 캄파리 그룹이 이 증류소에 1억 6천만 달러 이상을 투자한 것의 일부이며 이 지역 사회에 수십 개의 일자리를 추가한다.

노련한 버번 마니아든 위스키의 세계를 처음 접하는 사람이든, 와일드 터키는 귀하를 곧 개장할 지미 러셀 와일드 터키 익스피리언스 방문을 예약하도록 초대한다. 개장 시간, 장소 및 투어에 대한 상세 정보는 wildturkeybourbon.com/our-distillery에서 확인할 수 있다.

와일드 터키

와일드 터키 버번 증류소는 켄터키에 위치하며 켄터키 강의 두꺼운 석회암 상판 위에 있다. 이 상판은 천연 필터 역할을 하며 이 증류소에 그처럼 고품질 제품을 만드는 데 필수적인 수정처럼 맑은 물을 공급한다. 와일드 터키는 와일드 터키 증류소에서 일한 100년 이상의 집단 경험을 가진 지미와 에디 러셀의 전설적인 아버지와 아들 마스터 증류 팀이 속해 있다.

이 유명한 와일드 터키 브랜드 이름은 1940년 증류소 중역인 토마스 매카티가 친구들과 야생 칠면조 사냥 여행에 창고 샘플 몇 개를 가져갔을 때 처음 나왔다. 그 다음 해, 그의 친구들이 그에게 "야생 칠면조 위스키"를 요청했고 그 브랜드가 탄생했다.

와일드 터키는 증류되어 대부분의 버번보다 훨씬 낮은 ABV의 새로운 오크통에 넣어진다. 이렇게 하면 생산 과정에서 덜 익기 때문에 훨씬 더 풍부한 맛을 얻을 수 있다. 사용 가능한 가장 무거운 차르(숫자 4 "앨리게이터" 차르)를 가진 최고 품질의 새로운 미국산 오크통에서 숙성시키면 위스키에 부드러운 맛과 짙은 호박색을 준다. 이 오크통들은 켄터키 주 로렌스버그에 있는 증류소에서 채워진다. 웹사이트: wildturkey.com .

캄파리 그룹

캄파리 그룹은 50개 이상의 프리미엄과 슈퍼 프리미엄 브랜드 포트폴리오를 보유한 전세계 스피릿 업계의 주요 플레이어로, 전세계, 지역 및 현지의 우선 순위에 걸쳐 있다. 그룹의 핵심 초점인 글로벌 우선 순위에는 아페롤, 애플턴 이스테이트, 캄파리, SKYY, 와일드 터키와 그랑 마니에르가 포함된다.

동 그룹은 1860년에 설립되었으며 오늘날 프리미엄 스피릿 업계에서 전세계 6위의 플레이어이다. 동 그룹은 전세계 190개국 이상에서 거래되며 유럽과 미주 지역에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 글로벌 유통 범위를 가지고 있다.

동 그룹의 성장 전략 목표는 강력한 브랜드 구축을 통한 유기적 성장과 브랜드와 기업들의 선별적 인수를 통한 외형적 성장을 결합하는 것이다.

이탈리아 세스토 산 지오바니에 본사를 둔 캄파리 그룹은 전세계 23개 공장을 소유하고 있으며 23개국에 자체 유통 네트워크를 보유하고 있다. 동 그룹은 약 4 천 명의 직원을 고용하고 있다.

모회사인 다비드 캄파리-밀라노 N.V. (로이터 CPRI.MI - 블룸버그 CPR IM)의 주식은 2001년부터 이탈리아 증권거래소에 상장되어 있다.



Wild Turkey Opens The Jimmy Russell Wild Turkey Experience, a Modernized Visitor Center Welcoming Bourbon Enthusiasts to Visit an American Icon



Wild Turkey Opens The Jimmy Russell Wild Turkey Experience, a Modernized Visitor Center Welcoming Bourbon Enthusiasts to Visit an American Icon

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2418690/The_Jimmy_Russell_Wild_Turkey_Experience.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2418691/Wild_Turkey_Experience.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2418692/Wild_Turkey_Experience_Inside.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1894275/Wild_Turkey_Logo.jpg?p=medium600