칼스주니어, 보파란 레스토랑 그룹과의 새로운 마스터 라이선스 계약에 따라 영국과 아일랜드에 진출

프랭클린, 테네시, 2024년 5월 22일 /PRNewswire/ -- CKE 레스토랑 홀딩스(CKE Restaurants Holdings, Inc. ("CKE"))는 영국과 아일랜드("테리토리")에서 칼스주니어(Carl's Jr.®) 레스토랑을 출점하기 위해 보파란 레스토랑 그룹(Boparan Restaurant Group ("BRG"))과의 새로운 계약을 발표했다. 이 협력은 늘고 있는 전세계 CKE사업장 위치 목록에 흥미로운 추가를 의미하며, 손님들에게 이 브랜드를 세계적으로 유명하게 만든 엄청나고 대담한 맛을 제공한다. 갈망의 대상이 되는 칼스주니어 메뉴에는 육즙이 많은 숯불 구이 버거, 핸드 브레드 치킨 텐더(Hand-Breaded Chicken Tenders™), 그리고 핸드 스쿱 아이스크림 쉐이크( Hand-Scooped Ice-Cream Shakes™)가 들어 있다.



Courtesy: CKE Restaurants Holdings

BRG는 이 계약에 따라 독점적인 칼스주니어 출점 업체로서 테리토리 전역에 레스토랑을 개점, 운영 및 프랜차이즈한다. 이 파트너십은 스페인, 프랑스, 덴마크, 튀르키예와 스위스에 있는 거의 100개의 레스토랑을 포함하는 칼스주니어의 유럽 입지를 더욱 공고히 한다.

CKE 인터내셔널 사장 마이크 워이다(Mike Woida)는 "우리는 전략적 성장 계획의 일환으로 꽤 오랫동안 영국과 아일랜드를 주목해 왔기에 우리의 시그니처 맛에 대한 국제적인 요구에 부응하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.

BRG의 CEO 새트남 리할(Satnam Leahal)은 "칼스주니어의 국제적인 성공은 그 자신이 말해준다. 이 브랜드는 환상적인 음식의 질과 눈부신 혁신을 제공하며, 우리는 캘리포니아에서 태어난 'Eat Like You Mean It' 체험을 영국에서 재현하기를 기대한다"면서 "이 파트너십은 탁월한 다이닝 체험을 제공한다는 우리의 약속과 완벽하게 일치하며, 우리는 칼스주니어의 영국과 아일랜드 시장 진출에 기대가 크다"고 말했다.

풍부한 유산과 80년 이상의 사업 경력을 가진 캘리포니아 태생의 이 레스토랑 체인은 전세계 진출 계획을 가속하고 있다. CKE는 현재 전세계 35 여개 국에서 1,100개 이상의 국제적인 레스토랑을 운영하고 있다.

워이다는 "BRG는 입증된 성공 기록을 가지고 있으며 영국 칼스주니어에 대해 우리와 같은 비전을 갖고 있다"면서 "글로벌 성장을 향한 우리의 길을 계속 가면서 이 지역에서 우리의 손님들을 대접하기를 기대한다"고 말했다.

국제 프랜차이즈 정보가 필요할 경우 https://carlsjrfranchising.com/international을 방문하기 바란다.

CKE 레스토랑 홀딩스

미국 테네시주 프랭클린에 본사를 둔 비상장 회사 CKE 레스토랑 홀딩스는 아이코닉한 숯불 구이 버거와 핸드 브레드 치킨 텐더스™와 같은 프리미엄 및 혁신적인 메뉴로 유명한 두 개의 사랑 받는 브랜드 칼스주니어®와 하디스(Hardee's® ) 레스토랑을 운영한다. 미국과 전세계 업장을 모두 갖고 있는 칼스주니어 레스토랑LLC와 하디스 레스토랑 LLC는 미국내와 35개 이상의 전세계 시장 그리고 미국 영토에서 3,600개 이상의 프랜차이즈 또는 회사 직영 레스토랑을 소유하고 있다. CKE에 대한 상세 정보가 필요할 경우 www.ckr.com 또는 동사의 브랜드 사이트 www.carlsjr.com과 www.hardees.com을 방문하기 바란다.

보파란 레스토랑 그룹

BRG는 슬림 치킨스, 고메 버거 키친(GBK), 피시웍스, 칼루치오스, 카페 칼루치오스, 지라프, 에드 이지 다이너, 시나몬 컬렉션 등 유명 브랜드의 다양한 포트폴리오를 관리하는 영국 최고의 레스토랑 회사 중 하나이다. BRG는 식음료 업계에서 핵심 기업으로 자리매김해왔다.

온라인: https://boparanrestaurantgroup.co.uk/.

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2417510/CKE_Restaurants_Holdings_Carl_s_Jr_Expansion.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/2083541/CKE_Restaurants_Logo.jpg?p=medium600