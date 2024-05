새로운 CAS 바이오파인더 디스커버리 플랫폼, 신약 개발 과학자들이 정보를 발표하고 혁신을 견인하며 시간을 절약할 수 있도록 지원

혁신적인 과학 정보 기능은 최고로 큐레이팅된 과학 데이터 컬렉션과 첨단 예측 모델을 결합하여 초기 단계의 신약 개발 혁신을 가속한다

콜럼버스, 오하이오, 2024년 5월 21일 /PRNewswire/ -- 오늘 미국 화학 학회의 과학 지식 관리 전문 부문인 CAS는 전례 없는 데이터 연결을 통해 새로운 통찰력을 밝힐 종합 생명 과학 제품인 CAS 바이오파인더 디스커버리 플랫폼(CAS BioFinder Discovery Platform™) 출시를 발표했다. 이 새로운 제품은 신약 개발 과학자들에게 알려진 데이터와 예측된 데이터를 탐색하고 의문 사항에 대한 답을 빠르고 안정적으로 찾을 수 있으며 전임상 신약 개발 프로세스를 가속할 수 있는 능력을 제공한다.

