Vantage Foundation, Teach For Malaysia와 협업

-- 교육을 통해 원주민 어린이들의 역량 강화 목표

싱가포르, 2024년 5월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Vantage Foundation은 교육을 통해 말레이시아의 오랑 아슬리 원주민 공동체의 역량을 강화하기 위해 Teach For Malaysia(TFM)와 파트너십을 맺었다고 발표했다. 이번 협력은 전 세계의 소외된 커뮤니티가 직면한 보이지 않는 문제를 조명하고자 하는 Vantage Foundation의 사명을 강조한다.



Vantage Foundation and Teach For Malaysia join forces to empower indigenous children through education