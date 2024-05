리제네론 국제 과학 및 엔니지어링 페어 2024에서 9백만 달러 이상이 고등 학생 과학자들과 엔지니어들에게 수여

16세의 그레이스 선이 전세대 최대의 대학 입학 전 과학, 기술, 공학 그리고 수학 (STEM) 대회에서 새로운 종류의 유기 전기 화학 트랜지스터로 7만 5천 달러의 최고상을 받았다.

테리타운, 뉴욕주와 워싱턴, 2024년 5월 20일 /PRNewswire/ -- 리제네론 파마슈티컬스(Regeneron Pharmaceuticals, Inc.(나스닥: REGN))와 과학 학회(Society for Science (학회))는 켄터키 주 렉싱턴에 사는 16세의 그레이스 선(Grace Sun)이 전세계 최대의 대학 입학 이전 과학 및 공학 대회인 2024 리제네론 국제 과학 및 엔지니어링 페어(ISEF)에서 선구적인 의약품 연구자이자 리제네론의 공동설립자 겸 이사회 공동의장이며 사장 겸 최고과학책임자의 이름을 따서 명명된 조지 D. 얀코풀로스(George D. Yancopoulos ) 이노베이터 어워드에서 최고상인 7만 5천 달러를 수상했다고 발표했다. 다른 최고상들은 세컨드 오더 콘 프로그래밍, 미세 플라스틱 여과와 치매에 대한 다중 감각 치료 프로젝트에 돌아갔다.

Congratulations to Krish Pai, Grace Sun and Michelle Wei - the top winners at the 2024 Regeneron International Science and Engineering Fair in Los Angeles, California