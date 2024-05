아이칸DNS 포럼: 인터넷 전문가들이 발리에 모여 국제 협력을 강화

제3회 아시아태평양 DNS 포럼이 2024년 7월 23일부터 24일까지 열려

자카르타, 인도네시아, 2024년 5월 18일 /PRNewswire/ -- 국제인터넷주소관리기구(Internet Corporation for Assigned Name and Numbers(아이칸(ICANN))과 인도네시아 인터넷도메인명칭관리협회(Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (판디(PANDI))는 2024년 7월 23일부터 24일까지 인도네시아 발리에서 제3회 아시아태평양 (APAC) 도메인명칭시스템 (DNS) 포럼을 개최한다. 아이칸은 DNS를 조정하는 국제 비영리 단체로서 상호 운용 가능하며 안전한 전세계 인터넷을 보장하는 핵심 역할을 한다. 판디는 .id의 지정된 국가 코드 최상위 도메인 관리자이다.

"다리 놓기: 인터넷의 미래를 만들기 위한 협력 강화"라는 주제로 발리에서 열리는 APAC DNS 포럼은 이 지역과 전세계 전문가들을 소집하여 인터넷의 기회를 포착하고 문제를 해결하기 위해 협력 강화 방안을 모색한다. 기술적 중추인 DNS는 전세계 인터넷과 인터넷이 창출하는 기회와 혁신을 지원한다. DNS가 미래에도 이 핵심 역할을 계속 수행할 수 있을 지 여부는 시장, 기술과 이해 관계자들의 협력에 달려 있다. 그러한 협력이 없다면, 우리 모두가 당연하게 여기는 전세계적으로 상호 운용 가능한 인터넷이 위험에 처할 수도 있다.

예상되는 메인 명칭 섹터 확장은 경제적 기회를 제공하고 인터넷이 연결되지 않은 사람들을 연결하기 위해 언어 장벽을 제거할 것으로 예상된다. 이 포럼은 APAC 지역의 이러한 기회 활용과 디지털 전환에 기여할 수 있는 방안을 모색한다. 입법 활동이 인터넷에 미치는 영향과 인터넷 거버넌스의 다중 이해관계자 모델의 중요성도 논의된다.

판디 이사회 의장 존 시하르 시만준탁(John Sihar Simanjuntak)은 "판디와 아이칸은 올해의 주제에 맞춰 인도네시아, 전세계 인터넷 생태계, 그리고 지역 사회 사이에 다리를 놓고 있다. 이러한 협력과 참여는 인터넷의 미래에 매우 중요하다. 특히 이번 행사는 우리가 어떻게 블록체인 기술을 글로벌 인터넷 거버넌스의 관련되며 맥락적인 범위에 전개하고 통합할 수 있는 지에 대한 탐구를 포함하여, 인터넷의 미래에 대한 중요한 담론들을 제공할 것"이라면서 "이 행사를 지원하는 인도네시아 정보통신부에 감사한다"고 말했다.

아이칸은 지역 파트너들과 함께 아프리카, 동유럽과 중앙아시아, 라틴 아메리카와 카리브해, 중동에서 DNS 포럼을 개최해 왔는데, 이 모든 행사는 아이칸과 전세계 DNS 커뮤니티가 도메인 명칭 산업과 인터넷의 미래에 대한 아이디어들에 협력하고 네트워크화하며 교환한다는 같은 목표를 갖고 있었다.

아이칸 APAC 부사장 겸 매니징디렉터 지아롱 로우(Jia-Rong Low)는 "이러한 지역 포맷의 성공을 기반으로 APAC DNS 포럼을 인도네시아에 유치하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다"면서 "인터넷이 우리 지역에 제공해야만 하는 기회와 과제들을 분석하게 되어 기쁘며, 이 포럼이 참가자들이 이러한 인사이트를 활용할 수 있는 소트 리더 행사가 되기를 바란다"고 말했다.

하이브리드APAC DNS 포럼2024은 웨스틴 리조트 누사 두아에서 열린다.

참가 등록은 현재 직접 방문하거나 인터넷으로 가능하다. APAC DNS 포럼 2024에 앞서 6월과 7월에 포럼 주제와 관련된 토픽으로 4개의 사전 행사 웨비나가 열린다. 전체 일정은 2024년 5월 말경에 발표된다.

후원 기회도 제공된다. APAC DNS 포럼 2024에 대한 상세 정보와 참가 방법은 동 행사 웹사이트를 방문하기 바란다.

아이칸

아이칸의 사명은 안정적이고, 안전하며, 통합된 전세계 인터넷을 보장하는 것이다. 인터넷에 있는 다른 사람에게 연락하려면, 컴퓨터나 다른 기기에 주소(이름이나 숫자)를 입력해야 한다. 그 주소는 컴퓨터가 서로 어디에서 찾을 수 있는지 알 수 있도록 고유해야 한다. 아이칸은 전세계에서 이러한 고유한 식별자를 조정하고 지원하는 것을 돕는다. 아이칸은 전세계에서 온 참여자들의 공동체가 있는 비영리 공익법인으로 1998년에 설립되었다.

판디

인도네시아 인터넷도메인명칭관리협회(판디)는 2006년에 설립되었으며 2013년에 IANA로부터 .id 레지스트리로 재위임되었다. 판디는 정부, 인터넷 사업자들과 학계를 포함한 다중 이해관계자 회원으로 구성된 협회이다. 등록된 .id의 수는 2023년 12월 31일 현재 951,421개의 도메인 명칭으로 동남아시아에서 가장 큰 cCTLD가 되었다. .id 도메인 명칭은 판디가 직접 관리하는 자체 도메인 명칭 분쟁 해결 절차를 가지고 있기 때문에 인도네시아, ID, 아이디어 등을 나타낸다.

