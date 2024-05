몰도바 혁신 기술 파크, 기술 잠재력을 강조하는 IT 투자 종합 가이드 발표

치시나우, 몰도바, 2024년 5월 17일 /PRNewswire/ -- 몰도바는 이머징 유럽이 작성한 "몰도바 IT 투자 가이드"를 발표하면서 떠오르는 기술 허브로 자리매김하고 있다. 이 가이드는 몰도바의 역동적인 IT 분야에 대한 상세 정보를 제공하며, 투자자들에게 전략적 이점, 기회와 인센티브를 쇼케이스한다.



MITP Investment Guide

몰도바 혁신 기술 파크(MITP)는 이러한 혁신의 중심에 있으며, 이 국가의 디지털 어젠다를 견인하고 강력한 혁신 생태계를 조성한다. 21,190명 이상의 IT 전문가를 유치한 MITP는 몰도바의 GDP와 IT 수출에 크게 기여한다.

MITP의 주요 혜택

단일 세율 : MITP 거주자들은 7%의 단일 세율을 누리며, 기업과 직원들의 전체 세금 부담을 대체한다.

MITP 거주자들은 7%의 단일 세율을 누리며, 기업과 직원들의 전체 세금 부담을 대체한다. 법인세 면제 : 입주 기업들은 법인소득세, 지방세, 부동산세와 도로세 등을 면제 받는다.

취업 허가 : IT 비자 프로그램 을 통해 최고 관리자들은 4년간의 취업 허가를, IT 전문가들과 그 가족들은 2년간의 취업 허가를 받는다.

IT 비자 프로그램 인재와 교육 : 몰도바는 IT 분야 졸업자들로 구성된 강력한 풀을 보유하고 있으며 이는 최고의 대학들과 트레이닝 프로그램이 지원한다.

발전과 성과

몰도바의 IT 분야는 놀라운 성장과 회복력을 보여주었다. 2016년과 2022년 사이에 이 분야는 연간 37.1%의 매출 성장과 연간 40%의 IT 수출 성장을 달성했다. 현재 IT 분야는 몰도바 경제의 큰 부분을 구성하고 있으며, MITP는 이 분야의 약 80%와 전국 수출의 5%를 차지하고 있다.

이 가이드는 암다리스, 엔다바, 블룸코딩과 크런치롤 등 몰도바의 비즈니스 환경에서 번창하는 국제 및 현지 기업의 성공 사례를 부각한다. 이 회사들은 MITP가 주는 혜택을 활용하여 각자의 분야에서 사업을 확장하고 혁신했다.

전략적 포지셔닝

몰도바는 유럽연합의 디지털 전환 전략에 맞춰 투자자들에게 큰 매력을 제공한다. 디지털화에 대한 몰도바의 의지는 첨단 공공 서비스와 강력한 인프라에서 분명히 드러난다. 몰도바는 IT 경쟁력 지수에서 높은 순위에 위치하며 인재 가용성, 비즈니스 환경과 경제적 영향력에서 이 지역의 많은 이웃 국가들을 능가한다.

유망한 미래

몰도바의 디지털 전환 전략 목표는 공공 서비스의 100% 디지털화이며, 기술 주도 경제 발전의 높은 기준을 설정한다. 몰도바는 동유럽에서 기회를 모색하는 투자자와 기업들에게 주목할 만한 제안을 제공한다. "몰도바 IT 투자 가이드"는 몰도바의 성취를 보여주며 디지털 미래를 위한 로드맵 역할을 한다.

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2414983/MITP_Investment_Guide.jpg?p=medium600