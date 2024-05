제26회 Bakery China, 상하이에 부는 혁신의 물결

상하이 2024년 5월 17일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 제빵•제과 산업 협회(China Association of Bakery and Confectionery Industry, CABCI)와 중국 베이커리 전시회(Bakery China Exhibitions Co., Ltd.,)가 공동 주관하는 제26회 베이커리 차이나(Bakery China)가 2024년 5월 21일부터 24일까지 상하이 국제 박람회 및 컨벤션 센터(National Exhibition and Convention Center, NECC)에서 열린다. 금년 행사에서는 총 32만 평방미터에 달하는 NECC의 전시관 12곳이 동원되며 30여개 국에 포진한 2,200개 이상의 유명 브랜드가 자사의 최신 제품을 선보인다. 백여 가지의 컨퍼런스와 포럼, 주제별 행사 및 대회에 수백 명의 비즈니스 리더와 베이커리 전문가들이 참여해 귀중한 통찰력을 제시할 예정이며, 130여개 국가와 지역을 대표해 약 40만 명의 방문객이 이번 전시회를 찾을 전망이다.

국제 제빵 산업 최대 규모의 전문 박람회인 베이커리 차이나는 중국 시장에 진출할 수 있는 최고의 교두보로 손꼽힌다. 산업 공급망 전체를 아우르는 전문 비즈니스 및 무역 플랫폼을 만들기 위한 목적으로 첫 선을 보인 후 매해 수천 개의 신제품과 기술, 서비스, 솔루션 및 비즈니스 모델을 선보이며 활력 있는 혁신 허브로 자리매김했다. 금년 행사의 주요 소식은 다음과 같다.

• 국제 출품 회사가 전체의 20% 이상을 차지하며, 이탈리아, 일본 등 유명 국가의 국내 경기장을 비롯해 국제 전시회 면적이 50% 이상 확장되어 더욱 다채로운 제품을 전시할 예정이다.

• 7천 명 이상의 국제 방문객이 사전 등록을 완료해 전년도 참석률의 세 배를 기록했다. 2.1 전시관에 국제 무역 매치 메이킹(International Trade Match-Making) 서비스를 도입해 국제 산업 전문가들에게 더 나은 서비스를 제공할 예정이다.

• 재료, 기기 및 포장 솔루션관을 기반으로 20개 이상의 카테고리를 통해 업계의 전반적인 동향과 발전 기회를 제시하며, 금년 행사에서는 사전 제작 베이커리, OEM & 개인 브랜드, 유제품, 건강식 베이커리 및 베이커리 플러스 등 새로운 카테고리를 선보인다. 유제품관에는 Lactalis, Nestle, Arla 등 유명 유제품 브랜드를 비롯해 총 백여 개의 브랜드가 참여한다.

• 제빵 산업의 품질 생산력을 드높일 신규 전시관 세 곳이 공개된다. 해당 전시관에서는 대표적으로 혁신 제품 및 기술을 위한 "베이커리 차이나 혁신, 베이커리 차이나 파워(Bakery China Innovation, Bakery China Power)", 지속 가능한 산업 발전을 위한 사례 증명(Case Demonstration), 산업 빅데이터 동향(Industrial Big Data Trends) 등을 확인할 수 있다.

• 방문객의 편의를 위해 마련된 iBakeryChina는 비즈니스 관련 질문과 오퍼, 산업 혁신, 정보 교환, 동향 및 인사이트, 박람회 서비스를 원활하게 통합하는 첨단 디지털 온라인 플랫폼이다. 4,000곳 이상의 등록 공급업체를 50만 명 이상의 바이어와 연결해주는 iBakeryChina는 수만 개의 SKU(Stock keeping unit)를 제공한다. Bakery China 2024에서는 실내 탐색 시스템(Indoor Navigation System @iBakeryChina)을 선보이며 사용자 경험을 한층 개선할 예정이다.

이와 더불어 제6차 사전 제작 베이커리 페스티벌(Pre-Made Bakery Festival)과 같은 흥미로운 행사도 주최하는데, 300여 곳의 공급망 브랜드를 한 자리에 모아 천 개 이상의 신제품과 기술을 선보이며 최신 시장 동향과 인사이트를 제시할 예정이다. 베이커리 차이나는 하나의 생태계로 발전을 거듭하여 국제 베이킹 커뮤니티가 혁신적인 아이디어를 공유하고 귀중한 상업적 연결고리를 구축하도록 도모할 전망이다.