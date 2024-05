Chatime, 브랜드 리뉴얼로 전 세계 소비자에게 '한 컵의 기쁨' 선사

신주 2024년 5월 16일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계적인 버블티 및 혁신 음료 브랜드 Chatime이 오늘 새로운 브랜드 약속 '한 컵의 기쁨(Cups of Joy)'을 중심으로 브랜드 리뉴얼을 단행했다. 2010년부터 Chatime은 인도네시아, 필리핀, 호주, 캐나다, 영국, 아일랜드, 아랍에미리트, 모리셔스 등 주요 시장에서 프랜차이즈 파트너와 협력해 글로벌 버블티 음료 문화를 만드는 데 기여해 왔으며, 최근에는 인도와 태국에도 진출했다. 이번 브랜드 리뉴얼은 회사의 활기차고 청년들이 가진 특유의 정신을 담아 일상에서 창조하고 축하할 기회를 찾는 전 세계 Z세대의 공감을 얻고 있다.



