ID 퀀티크, HEQA 시큐리티, 룩스퀀타, 퀀텀 옵틱스 예나와 싱크퀀텀 등 첫 파트너들과 함께 양자 네트워크 채택을 촉진하기 위해 퀀텀 세이프 통신 생태계 발족

제네바, 2024년 5월 16일 /PRNewswire/ -- 빠르고 비용 효율적인 퀀텀 세이프 통신 마이그레이션을 구현하는 통신 등급 솔루션에 대한 증가하는 수요에 대처하기 위해 ID 퀀티크(ID Quantique)는 동사의 새로운 클래리온(Clarion) KX 소프트웨어 플랫폼을 통해 이제 멀티 벤더 양자 키 분배(QKD) 상호 운용성을 지원한다. 오늘, 우리는 새로운 기술 파트너들인 HEQA 시큐리티(HEQA Security), 룩스퀀타(LuxQuanta), 퀀텀 옵틱스 예나(Quantum Optics Jena)와 싱크퀀텀(ThinkQuantum)을 클래리온 KX 생태계에 영입하게 되어 기쁘게 생각한다.

ID Quantique launches a quantum-safe communication ecosystem to facilitate the adoption of Quan-tum networks, with HEQA Security, LuxQuanta, Quantum Optics Jena and ThinkQuantum