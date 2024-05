트리스켈 소프트웨어, 2024 마켓 가이드 엔터프라이즈 애자일 계획 툴 분야 대표 벤더에 선정

마드리드, 2024년 5월 16일 /PRNewswire/ -- 트리스켈 소프트웨어(Triskell Software)는 2024 가트너 마켓 가이드 엔터프라이즈 애자일 계획 도구(Gartner® Market Guide for Enterprise Agile Planning Tools) 분야의 대표 벤더에 포함되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각한다. 여기에 선정된 것은 조직들이 애자일 관행을 확장하고 성공적인 전사적 프로젝트와 제품 공급을 달성할 수 있도록 지원하는 업계 최고의 솔루션을 제공하겠다는 트리스켈의 의지를 부각한다.

Triskell Software, recognized as a representative vendor in 2024 Market Guide for Enterprise Agile Planning Tools