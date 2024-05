Borneo Futures, 식물성 오일 작물에 대한 보고서 발간

-- 좋은 오일 작물과 나쁜 오일 작물 구분은 무의미, 좋은 관행과 나쁜 관행만 있을 뿐

- 새 보고서 발표, 식물성 오일 생산에서 중요한 것은 식물 자체가 아니라 관행

반다르스리브가완, 브루나이 2024년 5월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 오일 작물만큼 양극화된 견해와 헤드라인을 장식하는 주제도 또 없다. 이러한 논쟁은 환경 보존, 인권 및 영양 등 여러 문제와 관련되어 있지만, 그 증거는 무엇일까? IUCN Oil Crops Task Force[https://www.iucn.org/our-union/commissions/group/iucn-oil-crops-inter-commission]의 주관 기관인 Borneo Futures가 작성한 신규 보고서[https://portals.iucn.org/library/node/51451]는 새로운 인사이트를 제공한다.



New IUCN report on the Future of Vegetable Oil - Oil crop implications – Fats, forests, forecasts, and futures