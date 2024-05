Xinhua Silk Road: 중국 바이주 제조업체 Wuliangye

-- 글로벌 소비자가 가장 선호하는 중국 브랜드로 세 번째 선정

베이징 2024년 5월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 5월 10일 상하이에서 열린 2024 China Brand Day 행사 결과에 따르면, 중국의 대표 바이주 제조업체 Wuliangye가 외국인이 가장 선호하는 중국 브랜드 선정 행사에서 가장 선호하는 중국 브랜드 중 하나로 세 번째 선정됐다.



Photo shows the "Harmony & Beauty" global cultural exchange tour of Wuliangye in New Zealand.