콜러, 명망 있는 전세계 디자인 대회 iF 디자인 어워드에서 선망의 금상과 12개의 입상작을 내

콜러, 위스콘신, 2024년 5월 14일 /PRNewswire/ -- 콜러(Kohler Co.)는 콜러, 미라, 클랍스 브랜드로 13개의 iF 제품 디자인 어워드를 수상하며 전세계 디자인과 혁신에 대한 콜러의 큰 영향력을 부각했다. 올해 iF 디자인 대회에서 콜러의 제품 디자인은 선망하는 금상을 포함하여 다수 카테고리에서 입상함으로써 베를린에서 열릴 예정인 시상식에서 콜러를 단 75명의 금상 수상자 중 한 자리를 차지하게 했다. 콜러가 받게 될 여러 상은 미국, 영국, 인도 및 중국에 있는 동사의 세계적인 스튜디오에서 각각 개발된 혁신적인 디자인과 기술을 드러내는 것이다.

Kohler Co. secured 13 iF product design awards under its Kohler, Mira and Klafs brands, emphasizing the company’s significant impact on global design and innovation.