에르뎀 에르쿨 박사주시바스 대한민국 명예영사 임명

앙카라, 터키, 2024년 5월 14일 /PRNewswire/ -- DEIK(대외경제관계위원회) 디지털기술기업협의회 의장 겸 세레브룸 테크 (Cerebrum Tech) 설립자인 Recep Erdem Erkul (레제프 에르뎀 에르쿨) 박사가 대한민국 시바스 (Sivas) 명예영사로 임명되었다.

Sivas Honorary Consul of the Republic of Korea Erdem Erkul (on the left), Ambassador of the Republic of Korea to Türkiye Yeondoo Jeong (on the right)