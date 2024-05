톰 하디, 사이프러스 앤 그레이프바인 코롱 인텐스의 조 말론 런던 대사에

런던, 2024년 5월 14일 /PRNewswire/ -- 우리는 영국 배우 겸 프로듀서 톰 하디(Tom Hardy)를 사이프러스 앤 그레이프바인 코롱 인텐스의 조 말론 런던 대사로 소개하게 되어 영광으로 생각한다.

우리 대사 영국 태생의 가장 존경 받는 영화 인재 중 한 명으로서, 런더너로 태어나고 자란 톰은 배우로서의 깊이, 복합성, 다재다능함을 보여주는 두뇌 연기로 유명하다. 사이프러스 앤 그레이프바인 코롱 인텐스에서 영감을 받은 톰은 호평을 받고 있는 에드워드 버거 감독과 그의 아버지 칩스 하디와 함께 스크린에 런던의 활기를 불어넣는다. 독특함, 이분법, 특이함을 찬양하는 런던과 향기를 위한 조 말론 런던 캠페인 영화.

영국의 뿌리, 장난기 넘치는 창의적인 언행, 그리고 사회적 영향과 정신 건강에 대한 공동의 헌신이 결합된 톰은 사이프러스 앤 그레이프바인 코롱 인텐스의 확실한 대사로 선정되었다.

'이 캠페인에서 조 말론 런던과 협업한 것은 특권이었고 큰 기쁨이었다. 비슷한 자선 활동에 대해 공유된 유대감과 열정으로 시작한 것이 그 이후 장기적으로 긍정적인 영향을 미치겠다는 공동의 약속에 뿌리를 두고 놀랍도록 보람 있고 창의적인 파트너십으로 발전했다. 그러한 훌륭한 팀과 함께 일할 수 있었던 것은 멋진 경험이었으며, 향기를 새로운 방식으로 시각화하라는 과제를 우리에게 주었을 뿐만 아니라 우리가 사랑하는 런던-예외적이고 모순적인 것을 모두 자신의 탁월함으로 구현하는 도시를 떠올리게 하는 영화를 만드는 데 도움이 되었다'– 톰 하디

캠페인 톰은 사이프러스 앤 그레이프바인 코롱 인텐스의 캠페인 영상 "예외적이고 모순적인 것"이라는 그의 아버지 칩스 하디가 각본을 쓴 해질녘의 런던을 중심으로 한 캠페인에 출연한다. 세계적으로 유명한 에드워드 버거가 감독을 맡고, 촬영 감독 제임스 프렌드, 작곡가 볼커 베르텔만에 의해 만들어 진 우리 파트너십의 영화적인 결과는 런더너라는 해방된 자부심을 뒷받침할 뿐만 아니라 향기와 톰의 관계 그리고 스토리텔링에서 그 관계가 맡고 있는 강력한 역할을 말해준다.

'톰은 부인할 수 없이 엄청난 재능을 가지고 있다. 그는 지적이고, 동정심이 많으며, 관대하고 사려 깊다. 하지만 캠페인의 얼굴이 되는 것 이상으로 참여하려는 그의 의지는 우리에게 큰 충격이었다. 이는 조 말론 런던과 톰이 태어난 고향의 뿌리 둘 모두를 축하하는 진정한 파트너십이다. 우리는 정신 건강이라는 우리의 공유된 가치를 통해 진정한 친화력을 가지고 대화를 더 진전시키는 것의 중요성을 계속해서 부각하면서, 향기 광고에 대한 인식에 도전하는 창작자들로 모였다. 톰을 조 말론 런던 가족의 일원으로 두는 것은 진정한 특권이다.'– 조 댄시 수석 부사장/조 말론 런던 글로벌 제너럴매니저

사이프러스 앤 그레이프바인 코롱 인텐스 편백나무 특유의 향기와 포도나무의 따뜻함 그리고 호박의 관능을 하나로 묶은 신선하고 목질적인 코롱이다. 정제되고 독특하며 대담한 남성용 향은 톰이 오랫동안 착용해 온 향이기 때문에 이 조 말론 런던 코롱과 매우 개인적인 관계를 맺고 있다.

'나에게, 사이프러스 앤 그리에프바인 코롱 인텐스는 탁월한 클래식 빈티지이며 대지의 향기이다.' – 톰 하디

이 캠페인 영상을 보려면 여기를 클릭하기 바란다.

Tom Hardy for Jo Malone London.All images to be credited when used editorially: Courtesy of Jo Malone London