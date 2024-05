에코랩과 하이큐, 인터클린에서 신바이오틱 세탁 제품 소개

취리히, 2024년 5월 14일 /PRNewswire/ -- 에코랩(Ecolab)과 하이큐 크리설(HeiQ Chrisal)이 협력하여 네덜란드 암스테르담에서 열리는 인터클린에서 혁신적인 맥스 신비오틱 세탁 제품들을 소개한다.

