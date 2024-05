UEFA EURO 2024 공식 파트너 하이센스, '비욘드 글로리' 캠페인 공개

-- 축구 사랑하는 소비자들에게 최고의 경기 관람 기회 제공하기 위한 최신 제품 소개

칭다오, 중국 2024년 5월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- UEFA EURO 2024 TM 공식 파트너인 하이센스가 소비자들이 더 나은 삶을 영위하게 해줄 혁신적인 최신 제품을 소개하는 새로운 TV 광고로 '비욘드 글로리(BEYOND GLORY)' 캠페인을 시작한다. 이번에 새롭게 선보인 제품들은 하이센스가 목표한 대로 축구를 사랑하는 소비자들에게 탁월한 경기 시청 경험을 선사해줄 것으로 기대된다.