EDCF, 우즈벡 의과대학 건설 및 IT 교육기자재 공급에 총 1.2억달러 지원

타슈켄트에 신설 의과대 건설

직업고등학교엔 IT기자재 공급

황기연(오른쪽) 수은 상임이사가 2일 우즈베키스탄 타슈켄트에서 차관공여계약서에 서명한 뒤, 아실벡 후다야로프(Asilbek Khudayarov) 우즈베키스탄 보건부 장관과 기념 촬영을 하고 있다.

[헤럴드경제=성연진 기자] 대외경제협력기금(이하 ‘EDCF’)은 우즈베키스탄 ‘타슈켄트 의과대학 건립사업’ 및 ‘직업고등학교 현대화사업’에 총 1억 2114만 달러를 지원하는 차관공여계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

EDCF는 우리나라가 경제교류를 증진하기 위해 1987년 설립한 개발도상국 경제원조 기금으로, 수출입은행(이하 수은)이 기획재정부 장관으로부터 위탁받아 운용 및 관리하고 있다.

황기연 수은 상임이사는 2일 오후 우즈베키스탄 타슈켄트에서 라지즈 쿠드라토프(Mr. Laziz Kudratov) 우즈베키스탄 투자산업통상부 장관과 만나 이 같은 내용의 차관공여계약서에 서명했다.

이에 따라 EDCF는 우즈베키스탄 정부의 ‘의료체계 개선을 위한 포괄적 계획’에 따른 의료 접근성과 건강증진에 힘을 보태기 위해 ‘타슈켄트 의과대학 건립 사업’에 7000만 달러를 지원할 예정이다.

사업이 완료되면 우즈벡내 부족했던 의료인력을 충원하는 동시에 한국의 선진의료 교육체계, 국산 기자재 등에 대한 우수성을 널리 알려 우리 기업의 진출 기회도 확대될 것으로 기대된다.

우즈베키스탄 ‘직업고등학교 현대화사업’에도 5114만 달러의 EDCF가 지원된다.

이 사업은 ‘디지털 우즈베키스탄 2030 전략’에 따라 최신 IT 기자재를 직업고등학교에 공급하고, IT 교과수업에 필요한 최신 소프트웨어를 제공해 IT 우수인력을 양성하는 프로젝트다. 사업이 완성되면 학생들의 현대식 디지털 직무능력이 제고되는 등 우즈베키스탄 직업교육의 질이 크게 향상될 것으로 기대된다.

황 상임이사는 이날 계약서에 서명한 후 “우즈베키스탄의 국가개발정책에 부합하는 EDCF를 지원해 한-우즈벡 협력관계를 더욱 증진시키겠다”면서 “EDCF가 의료, IT장비 등 K-디지털을 생산·개발 중인 우리 중소·중견기업에게 중앙아시아 시장 진출의 교두보 역할을 하겠다”고 말했다.

한편 이번 계약은 우즈베키스탄 정부가 개혁․개방 정책 성과 공유와 대외협력 강화, 국제투자 유치를 목적으로 개최한 타슈켄트 국제투자포럼 기간(5월2~3일) 중에 이뤄졌다.

우즈베키스탄은 중앙아시아 국가 중 가장 많은 인구(약 3600만명, 2022년 기준 1인당 국내총생산(GDP) 2190달러)를 보유한 나라로, 한국과 경제·문화·교육·보건 등에서 긴밀한 협력관계를 유지 중이다. 지난해 한국의 대 우즈베키스탄 교역규모는 수출 23억6000만달러, 수입 8000만달러에 달한다.

