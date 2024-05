셔터스탁, 무제한 크리에이티브 콘텐츠 구독 제품인 엔바토 엘리먼트를 보유하고 있는 엔바토 인수 최종 계약 체결

뉴욕, 2024년 5월 3일 /PRNewswire/ -- 뉴욕, 2024년 5월 2일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 브랜드, 디지털 미디어와 마케팅 회사들에게 고품질 크리에이티브 콘텐츠를 공급하는 전세계 최고의 크리에이티브 플랫폼 셔터스탁(Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK))은 오늘 디지털 크리에이티브 자산과 템플릿 분야 리더 엔바토(Envato Pty Ltd. ("엔바토"))를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했다. 엔바토의 플래그십 제품인 엘리먼트(Elements)는 크리에이티브 구독 제품으로 다양한 자산, 템플릿 등을 무제한 다운로드할 수 있고 창작자들이 세계적으로 두각을 나타낼 수 있도록 돕는 지능형 크리에이티브 동반자이다.

Shutterstock Enters into Definitive Agreement to Acquire Envato, Featuring Envato Elements, the Unlimited Creative Content Subscription