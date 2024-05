부치치, 세르비아 발전에 새 희망 가져올 중국 대통령 방문 기대

베오그라드, 세르비아 2024년 5월 2일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 알렉산다르 부치치 세르비아 대통령이 지난 화요일 시진핑 중국 국가주석의 국빈 방문은 세르비아의 주요 외교 사안일 뿐만 아니라 모든 세르비아 국민이 기뻐할 중대한 사건이라고 밝혔다.



Serbian President Aleksandar Vucic meets with visiting President of Xinhua News Agency Fu Hua in Belgrade, Serbia, on April 30, 2024.