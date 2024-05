Cloud Music Inc., JYP Entertainment 와 협업 계약 체결

-- 광범위한 K-Pop 포트폴리오 추가

항저우, 중국 2024 년 5 월 2 일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국의 대표 인터랙티브 음악 스트리밍 서비스 제공업체인 Cloud Music Inc.(HKEX: 9899, 이하 'NetEase Cloud Music' 또는 '회사')가 오늘 한국의 선도적인 엔터테인먼트 회사인 JYP ENTERTAINMENT Corp.(이하 'JYP 엔터테인먼트')와 디지털 음악 유통을 위한 라이선스 계약(이하 '계약')을 체결하고 NetEase Cloud Music에 JYP 엔터테인먼트의 음악 카탈로그를 중국에서 배포할 수 있는 권리를 부여했다고 발표했다.

계약 조건에 따라 두 회사는 자사의 고유한 음악적 역량을 활용하여 JYP 엔터테인먼트 카탈로그에서 팬들이 가장 좋아하는 K-Pop 아티스트의 존재를 공동으로 홍보하고 중국 음악 애호가들에게 더 많은 고품질 음악을 제공할 예정이다.

이번 협업을 통해 NetEase Cloud Music는 박진영(J.Y. Park)을 비롯한 2PM, DAY6(데이식스), 트와이스(TWICE), 스트레이 키즈(Stray Kids), 보이스토리(BOY STORY), ITZY(있지), 야오천(YAOCHEN), 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes), NMIXX(엔믹스), VCHA 등 JYP 엔터테인먼트 소속 아티스트의 방대한 음악 콘텐츠를 선보일 예정이다. 여기에는 TWICE의 최신 앨범 'WithYOU-th,' NMIXX의 'Love Me Like This', ITZY의 'CAKE'를 비롯해 'Nobody', 'Bad Girl Good Girl', 'Stop Stop It' 등의 히트곡과 전체 음반이 포함된다. 또한 NetEase Cloud Music은 젊은 사용자들의 개인 취향을 만족시키고 K-Pop 애호가들의 음악 경험을 향상시키기 위해 JYP를 테마로 한 다양한 Vinyl VIP 장식을 도입했다.

중국 최고의 온라인 음악 플랫폼 중 하나인 NetEase Cloud Music은 2023 년 온라인 뮤직 서비스 월간 활성 사용자 수 2억 600만 명, 월간 유료 사용자 수 4400만 명 이상을 기록했다. 이 플랫폼은 특히 젊은 세대의 음악 애호가들 사이에서 입지를 다지고 있다. NetEase Cloud Music의 독특한 음악 커뮤니티 분위기와 활발한 상호작용 사용자 기반은 젊은 세대 사이에서 JYP 엔터테인먼트 음악의 영향력을 증폭시키는 동시에 K-Pop 아티스트와 중국 내 팬층 간 상호작용을 강화할 수 있는 플랫폼의 역량을 잘 보여준다.

NetEase Cloud Music은 저작권 라이선스를 획득하기 위해 국내 음악사와의 협업을 지속적으로 강화하고 있다. 이전에 NetEase Cloud Music은 사용자가 고품질의 K-Pop 음악에 접근할 수 있도록 SM 엔터테인먼트, YG 엔터테인먼트, CUBE 엔터테인먼트 등 한국 최고의 엔터테인먼트 회사와 협업했다.

2023년 말까지 NetEase Cloud Music은 약 1억 4900만 개의 누적 음원 트랙을 보유하며 다양한 저작권 콘텐츠를 확보하고 콘텐츠 생태계를 강화했다. 앞서 언급한 한국 레이블 외에도 최근에는 Universal Music, Sony Music, Warner Music, Rolling Stones Records, Modern Sky, Emperor Entertainment, Bin's Music 등 세계적으로 유명한 음악 레이블로 협업을 확대하고 있다.

