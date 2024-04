Xinhua Silk Road: 취안저우, 상생 전략 추진

-- 문화유산 보호와 문화관광 발전을 위한 상생 전략 취해

베이징 2024년 4월 30일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 최근 중국 남동부 푸젠성에 위치한 취안저우시가 문화유산 보호를 강화하는 동시에 새로운 문화유산 홍보를 통한 문화관광 분야의 성장 활성화에도 적극적으로 나서고 있다. 문화유산 보호와 문화관광 발전이란 두 마리 토끼를 모두 잡고 있는 셈이다.



Photo shows that foreign tourists are experiencing Xunpu flowery headwear, a national intangible heritage in Xunpu Village.