화웨이, 5월 7일 자체 개발한 새로운 그리기 앱 GoPaint 공개

-- 대중에게 창작의 즐거움 선사 기대

선전, 중국 2024년 4월 30일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 화웨이가 자체 개발한 새로운 태블릿용 그리기 앱 GoPaint를 출시한다. 화웨이는 공식 계정을 통해 GoPaint 앱의 사전 판촉 행사를 시작하며 "창작은 여기서 시작된다! 화웨이가 개발한 역대 최고로 강력한 앱 GoPaint가 5월 7일 출시된다"고 소개했다. 복수의 소식통에 따르면 이 앱에는 다양한 브러시가 탑재되어 있고, 쉽게 그림을 그릴 수 있는 여러 가지 기능이 갖춰져 있다.



Huawei Unveils GoPaint, a Brand-new Self-developed Painting App on May 7, Bringing the Fun of Creation to the Masses