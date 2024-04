하드락 인터내셔널, 로열 캐리비언 인터내셔널과 셀러브리티 크루즈, 글로벌 파트너십을 발표하여 육지와 바다에서 여행의 편익을 제공

이 새로운 파트너십은 하드락 호텔과 카페, 로열 캐리비언 인터내셔널과 셀러브리티 크루즈 여행에서 휴양객과 팀원들에게 리워드 제공

할리우드, 플로리다 주, 2024년 4월 29일 /PRNewswire/ -- 하드락 인터내셔널(Hard Rock International)과 로열 캐리비언 그룹(Royal Caribbean Group (NYSE: RCL)) 브랜드들인 로열 캐리비언 인터내셔널(Royal Caribbean International)과 셀러브리티 크루즈(Celebrity Cruises)는 오늘 휴양객과 브랜드 팀원 모두에게 이익이 될 글로벌 파트너십을 발표했다. 전세계 여행객들은 사우스 플로리다의 가장 큰 민간 고용주 중 두 명이 발표한 이정표에 근거하여 호텔과 카페를 포함한 하드락 업장 그리고 로열 캐리비언 인터내셔널과 셀러브리티 크루즈에서 보내는 휴가 중 숙박, 식사, 할인 행사 등을 이용할 수 있다.

Millions of loyalty members from Hard Rock International, Royal Caribbean International and Celebrity Cruises can now enjoy reciprocal benefits through each company’s rewards programs anytime they play, stay, dine or shop at participating properties or ships.