Huawei, 제26회 World Energy Congress서 지능형 배전 솔루션 공개

로테르담, 네덜란드 2024년 4월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Huawei가 로테르담에서 열리는 제26회 World Energy Congress에서 혁신적인 지능형 배전 솔루션[https://e.huawei.com/en/topic/electric-power/intelligent-distribution-solution ] (IDS)을 선보인다. 생태계 파트너들과 협력해 개발된 IDS는 높은 회선 손실, 불안정한 서비스, 새로운 에너지 부하 관리 부담 등 전력 산업의 가장 시급한 과제를 해결하기 위한 것이다.



