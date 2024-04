DECODE Group, 미국 금융 서비스 라이선스 취득

-- 글로벌 금융 시장 입지 강화 기대

싱가포르 2024년 4월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 글로벌 금융 서비스 기업인 DECODE Group의 자회사 Decode Digital Markets USA Inc가 미국 금융범죄단속네트워크(Financial Crimes Enforcement Network)로부터 MSB(Money Services Business) 등록 라이선스를 공식 취득했다. 이와 같은 성과는 글로벌 금융 서비스 시장에서 그룹의 규정 준수 및 전문적 역량을 보여주는 중요한 이정표로, DECODE Group의 시장 내 선도적인 입지를 공고히 해줄 것으로 기대된다.



DECODE Group Successfully Secures U.S. Financial Services License, Strengthening Global Financial Market Position