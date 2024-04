Zoomlion, INTERMAT 2024 참가

-- 더 친환경적이고 스마트한 미래를 위한 비전 선보여

파리 2024년 4월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.(이하 'Zoomlion', 01157.HK)가 2024년 4월 24일부터 27일까지 파리 Nord Villepinte Exhibition Center에서 개최되는 INTERMAT에 참가하여 최신 기술을 선보였다. '더 친환경적인 발전, 더 밝은 미래(Greener Development, Brighter Future)'를 주제로 한 이번 전시에서 Zoomlion은 7개 주요 카테고리에 걸쳐 약 30개의 첨단 제품을 선보이며 지속 가능한 지능형 제품 솔루션에 대한 Zoomlion의 노력을 강조했다.



Zoomlion Shines at INTERMAT 2024 with a Vision for a Greener, Smarter Future