LG전자, 1분기 영업익 1조3354억원…전년比 10.8%↓

매출 21조959억원…전년比 3.3%↑

생활가전 사업 역대 최대 매출 기록

웹OS 등 수익성 높은 플랫폼 사업 실적 견인

LG트윈타워 전경 [LG전자 제공]

[헤럴드경제=김민지 기자] LG전자가 올해 1분기 연결기준 매출 21조 959억원, 영업이익 1조 3354억원을 기록했다고 25일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 3.3% 증가하며 역대 1분기 중 최대치를 기록했다. 영업이익은 전년 동기 대비 10.8% 감소했다.

주력사업인 생활 가전을 담당하는 H&A사업본부는 1분기 매출액 8조 6075억원, 영업이익 9403억원으로 집계됐다. 매출액은 전년 동기 대비 7.2% 올라 전 분기를 통틀어 역대 최대 수준을 달성했다. 영업이익은 전년 동기에 이은 역대 두 번째 규모다. 영업이익률은 10.9%를 기록했다.

LG전자는 모터, 컴프레서 등 차별화된 코어 테크(Core Tech) 역량을 기반으로 고객을 배려하고 공감하는 ‘공감지능(Affectionate Intelligence) 가전’ 진화를 추진하는 한편, 고객 라이프스타일에 맞춰 원하는 제품과 관리 등의 서비스를 함께 제공하는 구독 사업으로 가전 패러다임 변화를 계속 주도한다는 계획이다. 냉난방공조(HVAC)나 빌트인 등 추가 성장기회가 큰 B2B 사업 확장에도 속도를 낸다.

전장을 맡고 있는 VS사업본부는 1분기 매출액 2조 6619억원, 영업이익 520억원을 기록했다. 매출액은 전년 동기 대비 11.5% 올랐다. 그간 확보해 온 수주잔고가 점진적 매출성장으로 이어지고 있다. 신규 수주물량 및 거래선 대응을 위한 해외 생산기지 구축 등 지속적인 투자에도 매출 확대에 따른 규모의 경제를 달성하며 안정적 수익성을 기록했다.

최근 전기차 수요 성장세가 다소 둔화될 것이라는 전망이 있으나, 고부가가치 전장부품의 수요는 지속 늘어나는 추세다. LG전자는 전장 사업에서 ‘차량용 인포테인먼트 - 전기차 파워트레인 - 램프’ 등으로 이어지는 균형 잡힌 포트폴리오로 이러한 시장 변화에 적극 대응하며 지속적인 매출 성장과 안정적 수익 기반을 확보해 나간다는 계획이다.

TV를 포함한 HE사업본부는 1분기 매출액 3조 4920억원, 영업이익 1322억원을 기록했다. 매출은 주력시장 가운데 하나인 유럽의 TV 수요가 회복세를 보이고 있으며 2024년형 신제품 출시로 전년 동기 대비 4.2% 늘었다. 영업이익은 일반 제품 판매 대비 수익성이 높은 웹(web)OS 콘텐츠·서비스 사업의 성장에 힘입어 안정적 수익성을 확보, 흑자 전환했다. 전년 동기 대비로는 LCD 패널 가격 등 원가 상승 요인에 소폭 줄었다.

LG전자는 TV 시장이 하반기부터 점진적인 수요 회복세를 보일 것으로 기대했다. 올레드 TV와 프리미엄 LCD인 QNED TV를 앞세운 듀얼트랙 전략을 전개하며 매출을 확보해 나가는 한편, 고속 성장이 기대되는 웹OS 플랫폼 사업의 수익성 기여도도 높여 나갈 계획이다.

BS사업본부는 1분기 매출액 1조 5755억 원, 영업이익 128억원을 기록했다. 매출액은 전년 동기 대비 6.5% 늘었다. 졸업, 입학 시즌을 맞아 온디바이스 AI를 구현한 LG 그램 신제품 등이 시장의 좋은 반응을 얻었고 전자칠판, LED 사이니지 등의 상업용 디스플레이 제품의 판매가 확대됐다. 영업이익은 직전 분기 대비 흑자 전환했다. 다만 전년 동기와 비교하면 LCD 패널 등 부품가 상승 요인 및 경쟁 심화에 소폭 줄었다.

올해 IT 시장은 전반적으로 전년과 유사한 수요를, 상업용 디스플레이 시장은 소폭 성장이 예상된다. 게이밍 모니터 등의 고사양 IT 제품이나 LED 사이니지 등의 수요가 특히 늘어날 전망이다. LG전자는 고객 니즈에 맞춰 게이밍 특화 기능, 올레드 디스플레이 등을 탑재한 전략 IT 제품과 프리미엄 LED 제품을 앞세울 예정이다. 미래성장을 위한 로봇, 전기차 충전 등 유망 신사업을 조기에 전력화하기 위한 노력도 지속할 방침이다.

jakmeen@heraldcorp.com