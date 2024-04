Vantage Foundation, 유네스코 뉴델리 지역 사무소의 교육 활동 지원

-- 인도 뉴델리의 유네스코 남아시아 지역 사무소와 협력

싱가포르, 2024년 4월 24일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 교육에 대한 접근성 및 교육의 질 개선은 전 세계적으로 가장 중요한 과제이다. 이와 관련하여 독립 자선 단체인 Vantage Foundation은 인도가 교육 시스템에서 상당한 진전을 이루었고, 학습 결과를 향상시키기 위한 인도의 주목할 만한 노력을 보여주는 강력한 지표가 있다고 강조한다.



