Smartee, IDEM Singapore 2024에서 하악 재배치 기법 선보여

싱가포르 2024년 4월 24일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 디지털 치과 교정술 솔루션 분야의 글로벌 리더인 Smartee Denti-Technology가 4월 19일부터 4월 21일까지 싱가포르 마리나 베이 샌즈에서 개최되는 International Dental Exhibition and Meeting(IDEM) 2024에 참가하여 성공적인 성과를 거두었다고 발표했다.

  Recap | Smartee and Prof. Gang Shen at IDEM 2024 Singapore, April 19-21

Smartee Denti-Technology hosted a specialized event focused on Smartee GS Mandibular Repositioning Technology on April 18th

Smartee Denti-Technology는 IDEM Singapore 2024에 앞서 4월 18일 Smartee GS 하악 재배치 기법에 초점을 맞춘 특별 행사를 개최했다. 이 행사는 의사와 교정 전문의에게 이 선구적인 기법에 대해 포괄적으로 설명하는 자리였다. 행사 기간 내내 참석자들은 하악 재배치 기법에 대한 이해를 돕는 워크숍에 참여하고 bit-wax registration에 대한 실무 경험을 쌓으며 IDEM 기간 동안 GS 제품에 대해 추가로 알아볼 기회를 가졌다.



