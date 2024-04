최대 규모의 중국 무역 대표단, 뉴질랜드에서 협력 의향 확보

-- CIEC Group은 New Zealand Chinese Business Club 및 주요 뉴질랜드 기업들과 함께 다가오는 제2회 China International Supply Chain Expo에 대한 의향서 및 협력 각서를 체결했다.

웰링턴, 뉴질랜드 2024년 4월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 4월 19일, 중국국제무역촉진위원회(CCPIT)와 중국국제상공회의소(CCOIC)의 Ren Hongbin 회장이 대표단의 뉴질랜드 방문을 마무리했다. 특히 New Zealand - China Business Assembly Forum 세션과 제2회 China International Supply Chain Expo(CISCE) 로드쇼를 중심으로 한 이번 방문에서 올해 11월 열리는 엑스포 참가를 위한 협력각서(MoC)와 의향서 등 여러 주요 계약이 체결되었다.



Ren Hongbin, Chairman of the China Council for the Promotion of International Trade and the China Chamber of International Commerce, concluded the delegation's visit of 2nd China International Supply Chain Expo to New Zealand.