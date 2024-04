수소 연료 충전 솔루션 분야의 월드 리더 퍼스트엘리먼트 퓨얼, 타임 지 선정 미국 40대 그린테크 회사에 올라

타임은 스태티스타(Statista)와의 협력을 통해 처음으로 선정한 미국 최고의 그린테크 회사 리스트에서 환경 영향을 줄인 것으로 지명된 250개 회사 중 36위에 퍼스트엘리먼트 퓨얼을 올렸다.

어바인, 캘리포니아, 2024년 4월 22일 /PRNewswire/ -- 퍼스트엘리먼트 퓨얼(FirstElement Fuel Inc. ("FEF" 또는 "회사"))이 타임 지가 선정한 2024년 미국 최고의 그린테크 회사 36위에 선정되었다.

FirstElement Fuel's recognition as a Top 40 GreenTech company is celebrated by Nasdaq with signage on their New York City tower.