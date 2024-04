카타르뮤지엄, 베니스에서 전시회를 열어 아랍 세계와 글로벌사우스의 영화와 비디오의 새로운 목소리들을 전해

도하, 카타르, 2024년 4월 21일 /PRNewswire/ - 카타르뮤지엄(Qatar Museums)은 오늘 베니스 비엔날레에서 열리는 제60회 국제 미술 전시회와 동시에 중동, 아프리카와 아시아의 영화 제작자 그리고 비디오 아티스트들의 작품을 한자리에 모은 주요 전시회 유어 고스트 아 마인, 확장된 영화관, 증폭된 목소리(Your Ghosts Are Mine, Expanded Cinemas, Amplified Voices)를 오픈했다. ACP 팔라조 프란체티에서 열리는(11월 24일까지) 이 전시회는 공동체의 삶과 기억, 초국가적 횡단과 망명이라는 동시대적 경험을 통해 감동적인 이미지의 여정을 보여준다.

Ramata-Toulaye Sy, Banel & Adama, 2023. Film still courtesy © LA CHAUVE-SOURIS – TAKE SHELTER. On view in "Your Ghosts Are Mine, Expanded Cinemas, Amplified Voices" at ACP–Palazzo Franchetti, 19 April – 24 November 2024.