리빙 웰 디지털리: NUS 부설 신뢰받은 인터넷과 커뮤니티 센터가 시작했으며 DQ가 협력하는 글로벌 이니셔티브

싱가포르, 2024년 4월 19일 / PRNewswire/ -- 싱가포르 국립대학교(NUS) 부설 신뢰받는 인터넷 및 커뮤니티 센터(CTIC)는 2024년 4월 17일 획기적이며 새로운 이니셔티브인 "리빙 웰 디지털리(Living Well Digitally)"( https://ctic.nus.edu.sg/living-well-digitally/)를 시작했다. DQ인스티튜트의 협력과 인포콤 미디어 개발 기구(IMDA)의 디지털 포 라이프(Digital for Life) 운동의 지원으로 개발된 이 이니셔티브의 목표는 복잡한 디지털 세계를 헤쳐나갈 수 있는 지식과 도구를 통해 전세계 개인들을 교육하고 참여시키며 지원함으로써 보다 균형 있고 정보에 입각한 디지털 라이프 스타일을 육성하는 것이다.

(From right to left) Professor Li Mongli, Professor Chen Tsuhan, Professor Audrey Yue, Senior Parliamentary Secretary Mdm Rahayu Mahzam, Professor Natalie Pang, Dr. Yuhyun Park, Assistant Professor Zhang Renwen, Research Assistant Soh Kai Xin