하마드 국제공항, 2024 스카이트랙스 세계 공항 어워드에서 "세계 최고 공항"에 선정

카타르의 이 관문은 두 번 연속 "세계 최고 공항 쇼핑", 10 년 연속으로 "중동 최고 공항"에도 선정

도하, 카타르, 2024년 4월 19일 /PRNewswire/ -- 하마드 국제공항(DOH)이 독일 프랑크푸르트 여객터미널 엑스포 2024에서 열린 권위 있는 2024 스카이트랙스 세계공항 어워드(Skytrax World Airport Awards)에서 "세계 최고 공항"으로 다시 자리매김했다. 이 공항은 또 두번 연속 '세계 최고 공항 쇼핑', 그리고 10년 연속 '중동 최고 공항' 타이틀을 차지했다.

